L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sui dubbi di formazione di Walter Mazzarri per la sfida contro la Lazio. Secondo il quotidiano Lazio-Napoli vicina e Mazzarri è alle prese con vari ballottaggi. Il primo dubbio è tra Lindstrom e Zielinski. In base a chi giocherà si capirà l’assetto tattico del club. Con il danese, attore perfetto del contropiede che in Supercoppa è stato l’unica arma offensiva tirata fuori di una fase difensiva recitata con il 5-4-1, o 3-4-3 in fase offensiva. Con il polacco, invece, il Napoli scenderebbe in campo con un 3-5-2 con un centrocampo folto, formato da Demme-Lobotka-Zielinski con in avanti Politano dietro Raspadori.