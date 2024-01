Giordano, ex di Napoli e Lazio, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radiosei prima del big match di domenica. Queste le sue parole: “Con l’assenza di Zaccagni e Immobile la Lazio potrebbe avere dei problemi, ma se Luis Alberto è in condizione può mettere in difficoltà il Napoli. Per gli azzurri ultimamente sta giocando molto bene Gaetano, che può fare la mezzala. Io attaccherei sulla fascia di Di Lorenzo, che pensa a fare più il terzino offensivo”.