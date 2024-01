Repubblica – Lindstrom non convince, Ostigard titolare? Le ultime sulla formazione

Alla vigilia di Lazio-Napoli, il quotidiano Repubblica aggiorna sulla formazione che Mazzarri potrebbe far scendere in campo a Roma. Lindstrom dal primo minuto non convince. Il tecnico di San Vincenzo sta pensando ad un 3-5-1-1- con Lobotka, Demme e Zielinski in mediana. Ostigard, come già hanno anticipato anche altri quotidiani, potrebbe avere una chance da titolare con Rrahmani e Juan Jesus. Di Lorenzo e Mazzocchi saranno gli esterni. Davanti ci saranno Raspadori e Politano. Dendoncker ha fatto il suo debutto a Castel Volturno nella giornata di ieri, partirà in panchina.