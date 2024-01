Repubblica – Addio Castel Volturno, il Napoli lascia il centro sportivo? Il punto

Terremoto in casa Napoli. Nell’edizione odierna Repubblica racconta che la squadra potrebbe lasciare Castel Volturno. Il centro sportivo della provincia di Caserta, casa degli azzurri dal 2005 (anche sede amministrativa dal 2006), potrebbe essere lasciato. Il Napoli è forse alla ricerca di uno nuovo. Il motivo principale potrebbe essere l’idea di continuare sulla scia della “New Era”, motto del Napoli scudettato. La denominazione SSC Konami Training Center, nata nel 2021 per la partnership con l’azienda videoludica Konami, sembra non bastare più.

In realtà, specifica Repubblica, rendere il brand Napoli internazionale è solo una parte della motivazione di questo possibile addio. Alla base ci sarebbero, infatti, i problemi della struttura. Inoltre, i rapporti con la famiglia Coppola (proprietari del centro sportivo sito) non siano più saldi come un tempo.