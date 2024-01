Del Genio: “3-5-1-1 con Politano dietro Raspadori? non mi sembra una squadra pericolosa”

Nel corso di Radio Goal, è intervenuto Paolo Del Genio, giornalista di Telecapri e Kiss Kiss Napoli parlando delle notizie che circolano in rete sul modulo contro la Lazio:

“Leggo di un possibile 3511 con Politano dietro Raspadori, quindi due giocatori che sarebbero fuori ruolo visto che Politano in un modulo del genere deve stringersi. E se non cambi atteggiamento non puoi certo andare su di loro con la palla lunga. Poi magari vinciamo, il calcio è questo, ma non mi sembra lo schieramento di una squadra che possa rendersi molto pericolosa avendo pure un baricentro più basso. Il Napoli è in carenza d’organico, ma un po’ di coraggio in più lo aspetto. Vedendo anche il momento della Lazio, che col Lecce ad esempio non meritava di vincere. Il Napoli nonostante le assenze credo non abbia giocatori così inferiori in campo.”