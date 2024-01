Tmw – Contro l’Atalanta partita disastrosa per Perez: il possibile nuovo acquisto azzurro si perde Scamacca sul gol

Nella sfida tra Atalanta e Udinese il possibile nuovo acquisto azzurro Nehuen Perez non ha brillato, e le pagelle di Tuttomercatoweb non lo hanno risparmiato. Per il centrale argentino il sito web è stato forse distratto dalle voci che lo accostano al Napoli e si perde Scamacca sul gol bergamasco. Per lui un 5 in pagella, che conferma la partita non sufficiente, in cui ha più volte perso il diretto marcatore. Questo il commento di Tmw:

Perez 5 – Distratto forse dalle voci di mercato che lo vedono ad un passo dal Napoli. Si fa aggirare con troppa facilità da Scamacca in occasione del secondo gol.