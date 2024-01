Altro che il ritorno in Serie A, l’ex Napoli vicino al Porto

Secondo Tuttomercatoweb.com l’ex difensore del Napoli Kostas Manolas è alla ricerca di una sistemazione per questa seconda parte di stagione. Il difensore greco negli scorsi giorni è stato contattato dal direttore generale della Salernitana Walter Sabatini, senza trovare un accordo. Manolas si è proposto anche alla Roma, ma con De Rossi le priorità di mercato sono cambiate e il centrale non è più una priorità. Al momento, per l’ex centrale del Napoli, è più probabile un’avventura lontano dalla Serie A con un interessamento del Porto.