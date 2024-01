L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulle scelte di Walter Mazzarri per la sfida di domani contro la Lazio. Secondo il quotidiano per la gara dell’Olimpico Mazzarri sta valutando di riportare Di Lorenzo a destra, con Ostigard nel tris di difesa e Mazzocchi a sinistra. Tematiche provate in settimana che oggi, ovviamente, saranno verificate meglio nel corso della rifinitura e prima della partenza in treno per Roma