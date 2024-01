CdS – “Napoli-Perez: arrivo rinviato a lunedì. Ostigard rifiuta l’Udinese e spinge per il Genoa, le ultime”

Il Napoli di Aurelio De Laurentiis ha praticamente chiuso il suo quinto colpo di mercato (o sesto, considerando Popovic) durante questa finestra di calciomercato invernale: Nehuen Perez.

L’edizione odierna del Corriere dello Sport fa il punto della situazione in casa Napoli, non solo riguardo l’acquisto del centrale argentino, ma anche sulla partenza di Leo Ostigard, promesso al Genoa ma corteggiato dall’Udinese: “Tutto è rimandato a lunedì: ADL e Gino Pozzo hanno definito l’affare-Perez sulla base di 18 milioni. L’agente di Ostigard ha chiesto ancora al Napoli info sulle prospettive del suo giocatore, intenzionato a cambiare aria e fino a un paio di giorni fa fermamente deciso a rifiutare l’Udinese per rispettare la parola data al Genoa, ma ora la situazione è in evoluzione”.

Il Genoa, infatti, ha chiuso un nuovo colpo in difesa: si tratta di Giorgio Cittadini e il suo arrivo non solo frenerebbe la trattativa con i rossoblù per il norvegese, ma creerebbe scompiglio in casa Napoli: “La frenata nella trattativa per Ostigard con il Genoa crea per il momento una difficoltà oggettiva nella compilazione della lista per il campionato: uno tra Demme e Zielinski è seriamente a rischio. Se Ostigard non sarà ceduto, insomma, i posti da liberare nell’elenco da presentare dopo il mercato diventerebbero due: problema vero”.

Tutto sarà deciso dopo la prossima gara di campionato, dove il Napoli sarà impegnato domani sera all’Olimpico di Roma per affrontare la Lazio di Maurizio Sarri.