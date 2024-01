Scotto: “Il Napoli ha chiuso per Perez. Vi dico se giocherà con l’Atalanta”

Giovanni Scotto ha parlato a Radio Napoli Centrale. Il giornalista de Il Roma ha dato degli importanti aggiornamenti sulla trattativa che potrebbe portare l’argentino Nehuen Perez in azzurro. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“Ho passato la mattina a capire se Perez domani giocherà contro l’Atalanta. Da Udine mi dicono che Perez giocherà, sarà convocato, è stato provato in allenamento ed è un po’ una situazione inaspettata. Magari non sarà così, vedremo, aspettiamo le convocazioni di Cioffi. Gli accordi sono chiusi, intorno ai 17 milioni, con un prestito a titolo definitivo per 1,5 milioni per 4 anni più uno a favore del Napoli”.