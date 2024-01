Domenica il Napoli affronterà la Lazio all’Olimpico. Mazzarri avrà la squadra decimata per via degli squalificati, infortunati e i partenti per la Coppa d’Africa. Il Napoli rischia di perdere altri 5 calciatori contro la squadra di Sarri per squalifica in vista del Verona. I seguenti nomi sono: Juan Jesus, Giovanni Di Lorenzo, Mario Rui, Cyril Ngonge e Pasquale Mazzocchi.