Niente conferenza stampa in vista della Lazio. Mazzarri decimato punta a rialzarsi

Il Napoli ha comunicato che non sarà prevista la conferenza stampa di Walter Mazzarri in vista della trasferta contro la Lazio. Dopo la sconfitta in finale della Supercoppa il tecnico toscano sta preparando al meglio la sfida contro Sarri.

Il Napoli dovrà fare a meno di Osimhen e Anguissa impegnati per la Coppa d’Africa. Mazzarri dovrà fare a meno anche di Kvaratskhelia e Cajuste squalificati e di Simeone espulso nella finale della Supercoppa. La Lazio può contare su qualche giorno di riposo in più rispetto al Napoli, essendo rientrati in Italia dopo la sconfitta in semifinale contro l’Inter. Il Napoli deve onorare la maglia e concludere questa stagione raggiungendo un posto in Champions League, ecco gli obiettivi di Mazzarri. Questo è quanto riportato dall’approfondimento di Mediaset sul Napoli.