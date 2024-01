Maradona Jr: “Papà avrebbe adorato Kvara. Vi dico la mia sui nuovi acquisti”

Con il Napoli impegnato ad assestare gli ultimi colpi di calciomercato, Diego Maradona Jr ha commentato le ultime notizie a Radio KissKiss Napoli.

Ecco le sue parole: “Il Napoli ha condotto una sessione mirata di calciomercato. Mazzocchi mi piace assai, ha la stoffa per giocare in azzurro. L’argentino Nehuen Perez è un giocatore molto forte, non a caso gioca in Nazionale, ma è abituato a giocare a 3 dietro. Bisognerà vedere. Dendoncker e Traore, serve tempo per capire”.

Poi Maradona Jr ha continuato: “Il Napoli cerca un difensore e Ostigard è sul mercato, come mai questa situazione? Noi napoletani dimentichiamo sempre quanto i calciatori danno alla maglia quando sono qui, ed è accaduto così anche ai tempi del Pipita Higuain”.

Infine, in maniera un po’ nostalgica, ha parlato dei calciatori che piacevano a suo padre, il Pibe de Oro: “Papà avrebbe adorato il georgiano Kvaratskhelia, perché amava i calciatori che sapevano divertire il pubblico e dare del tu al pallone. Sicuramente gli sarebbe piaciuto da matti Kvicha, un grandissimo calciatore”.