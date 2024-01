L’edizione odierna di Sky Sport ha fatto il punto sulla probabile formazione del Napoli in vista della trasferta contro la Lazio. Secondo l’ emittente televisiva potrebbe giocare titolare Piotr Zielinski, nonostante il momento poco felice per il polacco. Per il resto Mazzarri potrebbe riproporre la difesa a 3,con Di Lorenzo e Mazzocchi per il ruolo di esterni. Per il resto coppia centrale che potrebbe essere Demme-Lobotka, con il neo acquisto Dendoncker in panchina. In attacco ci sarà il tandem Raspadori-Politano