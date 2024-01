L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto su alcuni dati allarmanti in casa Napoli. Secondo il quotidiano per esempio c’è il fatto che Raspadori non ha mai segnato sotto la gestione Mazzarri e il Napoli viene da tre trasferte senza gol segnati. Un dato inquietante per chi ambisce a un posto Champions, ma che fotografa alla perfezione il momento di difficoltà dei campioni d’Italia. L’orgoglio però e l’anima della squadra sembrano ritrovati, ora bisogna ricercare anche la qualità.