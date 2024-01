L’edizione odierna di La Repubblica ha fatto il punto sulle ultime novità in casa Napoli. Secondo il quotidiano Walter Mazzarri ha diversi grattacapi in questo momento, tra le assenze per infortuni, coppa d’Africa e squalifiche, oltre ad alcune situazioni spinose riguardo i contratti. Infatti il tecnico deve fare i conti anche sulla scelta dei giocatori da inserire nella lista della Serie A. A rischio esclusione ci sono due azzurri, Demme e Zielinski. Con il secondo il tecnico ha avuto un colloquio, quindi non ci dovrebbe essere una rottura definitiva, mentre il tedesco dovrebbe essere il designato. Nel caso, quindi, sarebbe un fuori rosa.