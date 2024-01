Durante: “Osimhen? Il suo rinnovo è un addio. ADL sta provando a mettere le pezze”

L’esperto di calcio internazionale Sabatino Durante è intervenuto a Radio Marte per parlare della situazione delicata tra Napoli e Osimhen.

Ecco le sue parole: “Osimhen sembra avere tanti mal di pancia, il suo rinnovo sembra un ciao e un addio. De Laurentiis ha sottovalutato il lavoro di Spalletti e Giuntoli, portando il Napoli a vincere pur non essendo la squadra migliore: non lo era l’anno scorso e nemmeno quello prima. I campionati si vincono con la continuità e l’unione. In Champions si premia la qualità, mentre in Serie A conta avere una squadra unita. De Laurentiis ha capito troppo tardi d’aver sbagliato, sta provando a mettere delle pezze sul vestito: a volte tappano un buco, ma non fanno eleganza”.