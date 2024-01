La Ssc Napoli ha reso noto sul proprio sito ufficiale il report dell’allenamento odierno. Gli azzurri preparano il match dell’Olimpico contro la Lazio in programma domenica. La squadra ha lavorato sul campo 3 iniziando la sessione con riscaldamento e torello.Successivamente il gruppo ha svolto lavoro atletico con esercizi sulla rapidità. Chiusura con seduta tecnico tattica. Primo giorno di allenamento per Dendoncker. Meret, Natan e Olivera hanno svolto lavoro personalizzato in palestra e campo.