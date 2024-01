L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulla trattativa del Napoli per Neuhen Perez. Secondo il quotidiano ci siamo Perez al Napoli. Se De Laurentiis è stato la mente dell’operazione, il braccio è stato proprio Perez, che ha voluto la sua cessione al Napoli non appena saputo dell’interesse del club azzurro. Napoli è meta ambita da tantissimi argentini perché il richiamo di Maradona è troppo forte, e in più il difensore argentino è cresciuto calcisticamente nell’Argentinos Juniors, il club che per primo lanciò il Dios del calcio.