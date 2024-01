Repubblica – Zielinski e Demme fuori dalla lista Champions? Il punto

E’ una stagione ricca di punti interrogativi quella che sta vivendo il Napoli post scudetto. Tanti gli azzurri all’uscio. Il punto interrogativo più grande è sicuramente quello di Piotr Zielinski, in scadenza e con le sirene nerazzurre pronte all’occasione parametro zero. Secondo quanto riportato dal quotidiano Repubblica, il polacco potrebbe essere escluso dalla lista Champions e non è il solo. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“Napoli, andranno fatte delle scelte non soltanto per la lista Champions (due nuovi acquisti resteranno fuori) ma anche per quella del campionato dove proprio Demme rischia l’esclusione (a meno che non ci sia una rottura definitiva con Zielinski, ma ieri il polacco ha avuto un colloquio con Mazzarri e dovrebbe giocare contro la Lazio). Demme, intanto, sarà a disposizione per la trasferta di domenica all’Olimpico contro la Lazio”.