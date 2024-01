Cioffi su Nehuen Perez: “È presente e cattivo, è stato uno degli elementi trascinanti in questa settimana”

Nella consueta conferenza stampa pre-partita, il tecnico dell’Udinese Gabriele Cioffi ha parlato anche di Nehuen Perez, ormai a un passo dal Napoli.

Ecco le sue parole: “La squadra sta bene, è arrabbiata, incattivita nel modo giusto. Non è stato facile ricominciare questa settimana, poi ho visto una grande reazione, di motivazione. Il calendario ha inciso in questo periodo, abbiamo giocato praticamente la Champions League, affrontando due volte il Milan, due volte l’Atalatnta, la Roma, la Fiorentina. Da queste partite siamo sempre usciti con qualche rammarico per non aver portato a casa i punti che avremmo meritato. La squadra è presente, questo mi fa essere fiducioso”.

Alla domanda su Perez poi Cioffi ha risposto: “Su Nehuen ho la presunzione di dire che mi basta guardarlo negli occhi. E’ presente e cattivo, è stato uno degli elementi trascinanti in questa settimana”.