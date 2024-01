Galderisi: “I suoi ex tifosi sono rammaricati, a Napoli farà grandi cose”

L’ex calciatore del Verona Giuseppe Galderisi ha rilasciato delle dichiarazioni al Corriere Dello Sport riguardanti un nuovo giocatore del Napoli.

Ecco le sue parole: “A Verona sono tutti rammaricati, sanno di aver perso un giocatore importante. Ngonge in una piazza come Napoli potrà fare grandi cose”.

Poi Galderisi ha commentato: “Ha grande tecnica in velocità, quando ti punta ti salta secco e poi ha un sinistro fantastico, un bel tiro, resistenza, rapidità, fantasia. Mi incuriosisce molto, sono convinto sia destinato a crescere ancora e poi credo che non avvertirà il peso della nuova maglia, anzi era un passaggio prima o poi naturale per uno bravo come lui. E sono convinto che possa fare bene anche come prima punta, è un ruolo che conosce”.