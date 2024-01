Arrivano novità dell’ultim’ora in casa Napoli in vista del match di domenica alle 18 contro la Lazio. Infatti da come fa sapere il club azzurro Walter Mazzarri non parlerà per la conferenza stampa di presentazione della gara contro la Lazio. Il Napoli aggiorna inoltre che il mister parlerà direttamente domenica prima dell’inizio della partita nelle interviste pre-gara.