L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulle probabili scelte di Walter Mazzarri per la partita contro la Lazio. Secondo il quotidiano Mazzarri deve fare ancora la conta degli assenti, ma nel frattempo si gode Ngonge e Traorè, con l’ex Verona pronto al debutto. Il tecnico sembra orientato a confermare il 3-4-3 visto in Supercoppa, ma deve trovare un partner per Lobotka per la squalifica di Cajuste. Può essere Demme, se garantirà di aver recuperato al cento per cento. Oppure Zielinski: il contratto in scadenza non aiuta. Possibile poi il probabile recupero di Olivera per la sfida contro il Verona del 4 febbraio.