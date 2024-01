L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul mercato del Napoli in uscita. Secondo il quotidiano il centrocampo del Napoli è il reparto che, dopo la cessione di Elmas e la partenza di Anguissa per la Coppa d’Africa, necessitava di essere puntellato. Con l’arrivo di Dendoncker, il club azzurro potrebbe prendere in considerazione l’idea di cedere in prestito Gianluca Gaetano. Quest’ultimo, vorrebbe lasciare i partenopei per avere più minutaggio e sfruttare la seconda parte di stagione per mostrare il suo potenziale. Negli ultimi giorni si cercherà una soluzione adeguata alle sue qualità e alle sue aspirazioni.