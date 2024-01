Sosa: “La partita con l’Inter è cambiata al 60′, ma già prima Mazzarri aveva messo Ostigard ed è passato a 5”

L’ex attaccante del Napoli Pampa Sosa, nel corso del programma A Tutto Napoli su Tele A ha parlato della sfida di Supercoppa persa dal Napoli. L’argentino ha criticato il modo in cui l’arbitro Rapuano ha deciso di utilizzare i cartellini, avendo cambiato il metro tra un tempo e l’altro. Ha però anche criticato i cambi fatti da Walter Mazzarri, che già prima dell’espulsione di Simeone aveva tolto Zerbin per inserire Ostigard e passare a 5 in difesa. Queste le sue parole: “L’Inter ha avuto un bel regalo da parte dell’arbitro, c’erano 3 gialli su Chalanoglu nel primo tempo, ci sta anche usare quel metro, ma poi devi mantenerlo e non cambiarlo nel corso della partita. Il secondo giallo era giusto, ma prima doveva cacciare Chalanoglu. A livello emozionale la partita lì cambia. Tatticamente invece si possono dire tante cose: la partita è cambiata al 60′, ma prima dell’espulsione mi ricordo che Mazzarri ha inserito Ostigard per Zerbin e si chiude col 541. Mazzarri aveva pensato ai rigori già prima dell’espulsione, il Napoli è stato rinunciatario, capisco che l’Inter è più forte, ma anche a Torino prima del rosso aveva deciso di mettersi col 532. Non capisco quando vuole cercare il risultare o vuole ottenere il punticino. Capisco con l’Inter dopo il rosso, ma non prima, poi col Torino e il Monza non capisco la difesa a 5 con gli esterni che non escono”.