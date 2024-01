Marchetti: “Si lavora per chiudere nelle prossime ore l’arrivo di Nehuen Perez, questo lo stipendio che guadagnerà”

L’arrivo di Nehuen Perez al Napoli è sempre più vicino, con il giornalista di Sky ed esperto di mercato Luca Marchetti che ne ha parlato nel corso di Sky Sport 24. Queste le sue parole: “L’affare tra Nehuen Perez e il Napoli è sempre più vicino alla chiuse, la trattativa si chiude sui 16 milioni di euro più 2 di bonus, era l’obiettivo numero uno di De Laurentiis. Ostigard vuole mantenere fede all’accordo col Genoa: ha già parlato col club dove tornerebbe volentieri. Si lavora per chiudere nelle prossime ore Nehuen Perez al Napoli, si sta lavorando agli ultimi dettagli per l’annuncio. Con quest’ultimo acquisto si chiude la campagna acquisti del Napoli di gennaio. Il calciatore firmerà per quattro anni e mezzo a 1.6 milioni di euro a stagione fino al 2029. Vero che il Napoli impiega tanto tempo a chiudere le operazioni, il mercato è sempre aperto, ma dovrebbe chiudersi con Nehuen Perez il mercato in entrata dei partenopei”.