Schira: “Tra il Napoli e Zielinski è ormai calato il gelo, non è da escludere che venga messa fuori rosa da febbraio”

Piotr Zielinski è sempre più lontano da Napoli, col centrocampista polacco che pare abbia già un preaccordo per raggiungere in estate l’Inter. La società azzurra è furiosa con l’ex Udinese, perché in estate ha rifiutato la proposta araba dell’Al Ahli che avrebbe dato per lui circa 25 milioni di euro e non si è trovato accordo sul rinnovo. Come riportato dal giornalista Nicolò Schira attraverso il proprio profilo X non è da escludere che il fantasista possa esser messo fuori rosa a partire dalla fine del mercato invernale fino alla scadenza del contratto.