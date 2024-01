Di Marzio: “In dirittura d’arrivo l’operazione Nehuen Perez, questa la cifra che spenderà il Napoli per acquistarlo”

Il Napoli è vicinissimo a chiudere per il quinto colpo del mercato invernale, con l’accordo per Nehuen Perez che è sempre più vicino. Per il centrale argentino dell’Udinese, come riportato su X dal giornalista di Sky Gianluca Di Marzio, l’accordo tra i due club è in fase di finalizzazione. Si potrebbe definire tutto nelle prossime ore, e l’operazione totale a livello di costi dovrebbe aggirarsi intorno ai 18 milioni di euro. Il Napoli dovrebbe pagare all’Udinese 16 milioni di base fissa e 2 milioni di bonus.