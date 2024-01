Impallomeni: “Non credo verrà riconfermato Mazzarri, penso ADL stia lavorando per prendere un nome grosso a giugno”

L’ex calciatore e attualmente giornalista Stefano Impallomeni ha parlato ai microfoni di TMW Radio nel corso del programma Maracanà. Si è parlato del Napoli, del mercato invernale fatto dagli azzurri e del possibile nuovo allenatore per la prossima stagione. Queste le sue parole: “Non credo in estate ci sarà la riconferma di Mazzarri. Credo De Laurentiis stia già cercando il successore. Il presidente azzurro ha ammesso le sue sviste e si ripartirà, anche se non so come. Queste operazioni sul mercato lasciano presagire che il nome che arriverà a giugno sia grosso. Credo molto poco alla suggestione Mourinho ma con ADL può accadere di tutto. Credo che il Napoli dalla grande bellezza sia passato ad un grande salto nel buio, ma ha i mezzi per poter raggiungere il quarto posto, trovando un compromesso. I nuovi acquisti possono dare uno stimolo, una competizione sana. Più giocatori bravi si hanno e meglio è. L’importante è che il Napoli possa ritrovare la condizione e la convinzione”.