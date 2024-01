Schira: “La regina del mercato può essere definita il Napoli, si sta muovendo in modo oculato, questo il mio voto al momento”

Il giornalista ed esperto di mercato Nicolò Schira ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli della finestra invernale di calciomercato degli azzurri. Secondo l’esperto il Napoli può essere considerata come la regina del mercato invernale per il mercato fatto e i soldi spesi. Le altre squadre non stanno facendo moltissime operazioni, a differenza degli azzurri che si stanno muovendo oculatamente per provare a raddrizzare la stagione. Queste le sue parole: “Il Napoli può essere definita la vera regina del calciomercato. Le operazioni delle altre squadre al momento vanno a rilento, mentre il club di Aurelio De Laurentiis si sta muovendo con oculatezza e intelligenza. Sicuramente il mio voto al mercato è più che positivo, merita un bel 7,5″.