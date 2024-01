Udinese, scelto il sostituto di Perez

L’Udinese non cambia i propri programmi: per il post Neuhen Perez (23), il preferito della dirigenza resta Finn Van Breemen (20), attualmente in forza al Basilea.

L’ultima offerta del club friulano è sui 2,5 milioni, nonostante il Basilea chieda una cifra intorno ai 5 milioni.

Al momento, quindi, c’è ancora distanza, ma con i ricavi della ormai prossima cessione di Perez al Napoli, parrebbe essere destinata ad assottigliarsi.

Finn Van Breemen era stato offerto anche al Napoli nei primi giorni di calciomercato invernale (Corriere dello Sport).