Fedele: “Carattere fumantino, farà tappezzeria”

Enrico Fedele è intervenuto a Radio Marte per parlare del Napoli e della situazione attuale del club azzurro.

Ecco le sue parole: “Lo Scudetto del Napoli è stato solo un episodio? Un episodio no, ma parliamo di un’eventualità che si è manifestata a favore di chi vince ogni trent’anni. Se si doveva cominciare un nuovo corso, si è iniziato male, perché è andato via il pilota, Spalletti, ed anche il suo collaboratore fidato, Giuntoli”.

Poi Fedele ha continuato: “Si è cercato di battere tutta un’altra strada, ma si è rivelata sbagliata. Io non sono contrario al presidente, ma sono un anti-De Laurentiis quando vuole gestire le cose senza affidarsi a uomini di calcio. Cosa penso di Ngonge? Mi piace, ma mi dicono abbia un caratterino un po’ fumantino… Io, piuttosto, vi chiedo: con Politano che rinnova, non farà tappezzeria? Matteo ha dei numeri in più in fase di copertura e difficilmente si potrà rinunciare a lui, a mio avviso”.