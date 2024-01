Ceccarini su Osimhen: “Per il suo futuro c’è una sensazione”

Il direttore di Tuttomercatoweb., Niccolò Ceccarini, è intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo:

“Rinnovo Politano e Zielinski? Il primo è quasi fatto, con accordo fino al 2027. Per il secondo, invece, il Napoli ha fatto la sua proposta e non ha ricevuto risposta. Il polacco sta valutando diverse strade, con l’Inter che rappresenta la strada più probabile in caso di non rinnovo col Napoli. E il rinnovo col Napoli ha ormai percentuali bassissime per Zielinski “.

Futuro Osimhen? Al di là delle sue parole, uno come lui ha sempre mercato a prescindere. I grandi attaccanti li cercano tutti. La Premier League è lo scenario più plausibile per cifre e disponibilità economica dei club. Il Napoli vorrà offerte vicine alla clausola, altrimenti non le prenderà in considerazione. Gli azzurri si faranno trovare poi pronti con l’erede, come sempre fatto da ADL nel passato da Cavani e tutti gli altri. Se dipendesse da me, andrei a prendere un calciatore come David del Lille come suo successore…”.