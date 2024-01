“La direzione di Rapuano in Supercoppa è stata inadeguata”, l’attacco di Jacobelli

Xavier Jacobelli è intervenuto a TMW Radio per commentare la direzione dell’arbitro Rapuano nel match tra Napoli e Inter. Il direttore di gara non ha convinto durante la finale di Supercoppa Italiana, che ha visto i nerazzurri alzare il trofeo.

Ecco le sue parole: “Tutti gli episodi di questi giorni ci raccontano quello che sta succedendo all’interno dell’AIA a pochi mesi dalle elezioni. C’è molto da cambiare nella categoria, gli effetti negativi si vedono poi sulle decisioni arbitrali in campo e al VAR, con i tanti errori visti in campionato”.

Poi Jacobelli ha continuato: “La direzione di Rapuano in Supercoppa è stata inadeguata, è evidente che doveva esserci un’altra designazione per la finale di Supercoppa che è stata arbitrata in pessimo modo. Sono d’accordo sul commissariamento, un’ipotesi avanzata anche questa mattina sui giornali. In una situazione così confusa e confusionaria serve qualcosa di diverso. Ciò che interessa agli sportivi è che ci sia uniformità di giudizio e l’arbitro deve essere così bravo da passare inosservato durante la partita, condizione che si verifica sempre meno nell’ultimo periodo”.