Sky- Modugno: “Anche Guardiola e De Zerbi usano la difesa a 3”

A Radio Marte è intervenuto il giornalista di Sky Francesco Modugno:

“Non è un “orrore tattico di giocare a 3” in difesa, come ha detto qualche tifoso. A 3 giocano Guardiola con il Barca o col City e l’Inter che sta comandando il nostro campionato. Sembra che il bel calcio si possa giocare solo a 4. Secondo me non è così. Magari ci fosse un metodo, un sistema, un modulo, uno schema, giocherebbero tutti allo stesso modo. Purtroppo, non è così. Quindi il Napoli può giocare bene oppure male sia a 4 che a 3“.

Ha poi aggiunto:

“Questo Napoli ha trovato nuovi equilibri, una solidità differente, è una squadra che si sta ritrovando ed è tornata da Riad migliore rispetto a quando è partita. Adesso, secondo me, hai una struttura sulla quale lavorare e crescere, mettendoci dentro la qualità del gioco o la capacità di andare a far male. Il primo Napoli di Mazzarri ci ha regalato notti meravigliose giocando a 3. Vedo giocare a 3 in difesa Guardiola, De Zerbi. Io ricordo partite epiche di Rambone e Pesaola quando veniva buttato il pallone in tribuna”.