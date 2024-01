Il Mattino – Mangala vicino agli azzurri: per lui pronto un quadriennale

Secondo quanto riportato da Il Mattino, Orel Mangala è vicino agli azzurri. Il centrocampista del Nottingham Forest si è detto pronto a lasciare la Premier e sarebbe entusiasta di un trasferimento all’ombra del Vesuvio. C’è ancora da trovare l’intesa con il suo club che lo valuta non meno di 25 milioni ai quali andrebbero aggiunti 5 milioni in caso di prestito con obbligo di riscatto. Per il calciatore si valuta un ricco quadriennale. Le parti stanno ancora parlando ma sono attese novità nei prossimi giorni.