Il giornalista Maurizio Pistocchi svela sui suoi profili social il prossimo acquisto del Napoli Leander Dendoncker, centrocampista belga dell’Aston Villa. Ecco cosa scrive su X:

“Il Napoli prende anche Leander Dendoncker, classe 1998 e alto 1,88 centrocampista/difensore centrale, buona tecnica, forte di testa, fisico, non rapido e sta per chiudere Nehuen Perez classe 2000 e alto 1,88 difensore centrale di piede destro, perfetto per la difesa a tre“.