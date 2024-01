Rocchi: “Io trasparente con tutti, le accuse a le Iene? L’arbitro ci mostri le prove”

Le Iene, programma delle reti Mediaset, questa sera lanceranno un servizio di denuncia sul mondo della serie A, in particolare sul sistema arbitrale italiano. Questo servizio sarà concentrato soprattutto sulle polemiche all’utilizzo del VAR, tutto realizzato prima della Supercoppa Italiana a Riyad e delle nuove polemiche, questa volta del Napoli. A questo servizio ha partecipato anche Gianluca Rocchi, designatore arbitrale, che dice all’inviato del programma: “Stiamo cercando di spiegare e fare il nostro meglio“.

Si è poi difeso di fronte a chi dice che i meccanismi sono poco chiari: “Lavoriamo in una sola maniera per cui non ci sono grandi problemi. Io sono trasparente con tutti e su tutto. Voti truccati? Io rispondo per le mie responsabilità“.

Rocchi aggiunge che sulla votazione degli arbitri la sua idea è quella di andare “dritto per la mia strada come ho sempre fatto“. Al disegnatore degli arbitri viene raccontata una contestazione del tutto anonima di un arbitro di serie A tutt’ora in attività, e risponde così:

“Problema suo. Se ha delle prove ce le fa vedere. Nessun problema, ve lo ripeto, io lavoro sempre ed esclusivamente in un’unica maniera“.

Conclude così davanti ad una richiesta di maggior trasparenza: “Mah, più di così non so cosa dobbiamo fare, visto che facciamo vedere tutto. Se sbagliamo lo ammettiamo, non sappiamo cosa fare di più”.