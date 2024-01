Mazzocchi su Instagram: “Sforzo senza perseveranza è uno spreco di energia”

Il Napoli ha fatto rientro in Italia questa mattina da Riyadh dopo la sconfitta in Supercoppa contro l’Inter. Gli azzurri hanno resistito fino al 91 minuto. I partenopei riprenderanno gli allenamenti domani all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match dell’Olimpico contro la Lazio in programma domenica per la 22esima giornata di serie A.

Pasquale Mazzocchi, nuovo terzino del Napoli, ha scritto un messaggio sotto ad un post pubblicato sul suo profilo Instagram il giorno dopo della partita di Supercoppa Italiana.

“Le difficoltà spesso preparano le persone normali ad un destino straordinario. Lo sforzo senza perseveranza è uno spreco di energia e il tempo è sufficiente per riprendere ogni cosa. Forza Napoli Sempre”. Parole che fanno capire quanta voglia abbia Mazzocchi di rilanciarsi nelle successive partite di campionato.