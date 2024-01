Rai – Mourinho vuole rimanere in Italia, i dettagli

A cinque mesi dalla conclusione del campionato, la situazione per la scelta del nuovo allenatore del Napoli è già molto calda. Dopo l’esonero dalla Roma, il nome di José Mourinho è stato ampiamente discusso. Il tecnico portoghese ha chiaramente dichiarato di non accettare una destinazione in Arabia, alimentando così le voci di un possibile ritorno in Serie A.

I contatti con il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, sono stati confermati e sembra che un incontro tra le due parti sia in programma per questa settimana. Secondo quanto riportato da Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato Rai, Jorge Mendes, agente di Mourinho, ha chiesto una risposta entro 48 ore da parte del patron azzurro. Tuttavia, De Laurentiis ha richiesto ulteriore tempo per prendere una decisione.

La situazione potrebbe quindi raffreddarsi e non è certo che José Mourinho diventi il prossimo allenatore del Napoli nella prossima stagione. La tempistica e la risposta da parte del presidente potrebbero influenzare significativamente l’esito di questa trattativa.