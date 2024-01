Kalidou Koulibaly ha commentato gli episodi di razzismo ad Udine del portiere del Milan Mike Maignan come riporta in edicola Repubblica.

“Purtroppo siamo di nuovo qui, per l’ennesima volta, a scandalizzarci per un episodio di razzismo. Non è più il tempo delle parole, però: arrivati a questo punto ci vogliono i fatti. Altrimenti negli stadi continueremo a vivere vergogne del genere”.