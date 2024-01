Calaiò su Mourinho: “Approccia in modo diverso rispetto a De Zerbi”

Emanuele Calaiò, ex calciatore della Nazionale italiana, ha recentemente espresso le sue opinioni durante un intervento a Canale 21 nel programma Campania Sport. Ha notato che José Mourinho, attuale allenatore del Napoli, ha un approccio diverso rispetto a tecnici come Roberto De Zerbi e Thiago Motta, sottolineando che non sembra aver subito molte evoluzioni nella sua carriera.

Calaiò ha suggerito che, nonostante le eventuali mancanze nell’aspetto tecnico e tattico, Mourinho potrebbe portare una maggiore compattezza nello spogliatoio del Napoli. Ha poi espresso la sua preferenza personale per Thiago Motta come allenatore, lodando le qualità del tecnico italiano. Secondo Calaiò, Motta è giovane, ha una buona lettura delle partite, comunica efficacemente e sa valorizzare i giovani giocatori. Infine, Calaiò ha sottolineato l’importanza di un buon gioco, suggerendo che con un allenatore come Gian Piero Italiano il Napoli potrebbe ottenere sia vittorie che un calcio spettacolare.