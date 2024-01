Napoli-Inter, le dichiarazioni di De Laurentiis

“Sono orgoglioso dei miei ragazzi perché oggi, nonostante la sconfitta, hanno messo il cuore e la grinta. Avevo promesso loro un premio in caso avessimo vinto, ma ho deciso di concederglielo lo stesso anche con la batosta di stasera. C’è rammarico per non essere riusciti a regalare ai nostri tifosi questa competizione, ma voglio rassicurarli che il Napoli sta tornando. Non voglio esprimermi in merito alla questione arbitri anche perché ha da 19 anni che faccio lotte ma evidentemente i risultati tardano ad arrivare. La classe arbitrale sta dimostrando, ancora una volta, la sua inadeguatezza. Detto questo spero in tempi migliori per questo organismo. Bisogna sostenere questa classe arbitrale, nonostante le continue batoste che ci riserva. Devo dire anche che mi sono trovato molto bene qui in Arabia nonostante fossi stato il primo a contestare questa competizione fatta in questa nazione. Nel 2030 ritornerò per seguire i mondiali.

La situazione dei bilanci in rosso delle nostre squadre dipende dalla legge Melandri che nessuno ha ancora modificato. Questa legge si sta rivelando suicida per il nostro calcio italiano. Bisogna riformare quanto prima le istituzioni che regolano l’andamento di questo meraviglioso sport“