Graziano Cesari, al termine della gara, ha espresso il suo disappunto riguardo l’arbitraggio del direttore di gara Rapuano.

Ecco le sue parole:

“Primo fallo di Simeone normale, non da giallo. La seconda ammonizione è stata consigliata all’arbitro dal quarto uomo. Rapuano non mi è piaciuto per niente, non sono d’accordo con le sue decisioni”.