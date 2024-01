CdS – Napoli in silenzio stampa, ADL rompe il ghiaccio dopo la sconfitta in Supercoppa

Il Napoli ha scelto il silenzio stampa dopola sconfitta di ieri in Supercoppa contro l’Inter. ADL si è assunto la responsabilità di presentarsi davanti alle telecamere affrontando il tema dell’arbitraggio sfavorevole nei confronti degli azzurri. Il Corriere dello Sport, oggi in edicola, dedica spazio al Napoli analizzando proprio quanto accaduto ieri sera a Ryad. Questo quanto evidenziato:

“Dalle ombre di Pechino alla rabbia di Riyad non è un attimo, ci sono in mezzo dodici anni, ma l’epilogo è lo stesso e ora come a quel tempo l’ira del Napoli travolge gli arbitri. L’11 agosto del 2012, alla fine di una specie di rodeo, tre cartellini rossi e urla al vento, De Laurentiis se la prese con Mazzoleni, irruppe sulla scena proprio poco prima della premiazione e invitò i giocatori ad evitare il palco: tutti a casa, sfuggendo al rito. A cui ieri sera si è sottratto Walter Mazzarri, che se n’è andato al 46’ del secondo tempo, quando Lautaro Martinez gli ha strappato la possibilità di giocarsi ai rigori la Supercoppa: silenzio stampa di allenatore e calciatori, con De Laurentiis che ha deciso di intervenire, però in un politichese conciliante, che stride con la decisione di tacere. In quel “one man show”, tra tv e sala stampa, De Laurentiis affronta l’argomento arbitrale frontalmente: il Napoli si è tappato la bocca, per non dire cose sgradevoli probabilmente, ma Adl non dribbla, anche se non entra nel dettaglio della direzione di Rapuano”.