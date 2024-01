Questa sera, alle ore 20, il Napoli sfiderà l’Inter di Simone Inzaghi per aggiudicarsi la Supercoppa italiana, primo trofeo di stagione.

Stando a quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, pare che il presidente Aurelio De Laurentiis abbia promesso ai suoi un premio in caso di successo. Una vittoria che rappresenterebbe molto per il gruppo azzurro, un modo per riacquistare fiducia e ripartire al meglio in campionato.