Mattino – Mercato Napoli: accelerata per Mangala. Nuova offerta da parte degli azzurri

Stando a quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, pare che il Napoli nelle ultime ore abbia accelerato la trattativa per portare Orel Mangala in maglia azzurra.

Il club, infatti, ha presentato una nuova offerta al Nottingham Forest: prestito con obbligo di riscatto da esercitare a giugno a 25 milioni di euro, ma soltanto a delle determinate condizioni.

Il giocatore belga – in cima alla lista di Walter Mazzarri per il ruolo di vice Anguissa – ha già dato l’ok al trasferimento. Occhio però alla trattativa Antonín Barák, non del tutto tramontata.