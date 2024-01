L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport riporta il discorso fatto dal presidente Steven Zhang all’Inter in vista della finale di Supercoppa italiana contro il Napoli:

“Complimenti per la vittoria e il gioco espresso con la Lazio, oltre che per l’ennesima finale raggiunta. Adesso diamo il massimo e lottiamo uniti per vincere questa coppa“.