Il Mattino – Napoli in pressing su Mangala, la situazione

Il Napoli sembra intensificare i suoi sforzi per assicurarsi Orel Mangala, come riportato da Il Mattino. Per superare la concorrenza del Nottingham Forest, il club azzurro sarebbe disposto a prendere in considerazione un accordo di prestito con obbligo di riscatto fissato a 25 milioni di euro, ma soltanto sotto determinate condizioni.

Il centrocampista belga avrebbe già dato il suo consenso al trasferimento. Per quanto riguarda le uscite, invece, sembrano cambiare le destinazioni di Popovic e Zerbin: entrambi sembrano essere diretti al Monza in prestito, abbandonando così l’ipotesi del trasferimento al Frosinone.